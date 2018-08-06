Любити котів - це нормально: в Каліфорнії пройшов CatCon (фоторепортаж)

Головна мета заходу - змінити негативне сприйняття поняття "crazy cat lady" та популяризувати принцип "adopt, don’t shop".

В місті Пасадена в сонячній Каліфорнії (США) 4-5 серпня 2018 року вже другий рік поспіль пройшла конвенція любителів котів під назвою CatCon.

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Як зазначають організатори заходу, головна його мета - змінити негативне сприйняття поняття "crazy cat lady" ("помішана на кішках жінка"), а також популяризувати серед населення принцип "adopt, don’t shop", суть якого полягає в тому, що краще забирати домашніх тварин з притулків, ніж купувати їх.

Слід зазначити, що захід дійсно збирає не лише самотніх жінок характерного віку, але й цілі родини з дітьми, молодь та чоловіків. Тут можна дізнатися більше корисної інформації про котів, підшукати собі домашнього улюбленці, поспілкуватися з однодумцями та просто розважитися на тематично оформлених локаціях. При цьому усі вилучені кошти від проведення заходу направляються на допомогу притулкам для тварин.

Як повідомляв УНІАН, також на початку серпня в американському Сан-Франциско пройшли змагання з серфінгу для собак.