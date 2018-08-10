У Британії стартував захоплюючий фестиваль повітряних куль (фоторепортаж)

У 2018 році зіркою фестивалю стала повітряна куля у формі ведмедика по імені Руперт.

У британському місті Брістолі, розташованому в південно-західній частині Туманного Альбіону, стартував міжнародний фестиваль повітряних куль.

Фестиваль Bristol International Balloon Fiesta проходить на зелених полях великого маєтку Ештон Корт і триває 4 дні.

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У цьому році помилуватися неймовірним видовищем, коли в небо піднімається понад 130 різнокольорових повітряних куль, можна з 9 по 12 серпня. До речі, фестиваль 2018 року святкує своє 40-річчя.

Основні запуски зазвичай проходять двічі на день, вранці та ввечері, але погода моэе вносити корективи у розклад. Також в програмі є нічна частина під назвою «Нічне світіння» - в цей час повітряні кулі підсвічуються за допомогою пальників.

Особливістю цього фестивалю є повітряні кулі у вигляді персонажів коміксів, мультфільмів і інших фантастичних фігур. Їх робить місцева фабрика Cameron Balloons, котра однією з перших в Європі відновила регулярне виробництво повітряних куль.

У 2018 році зіркою фестивалю стала повітряна куля у формі ведмедика по імені Руперт - дитячого комедійного персонажа у Великій Британії, який з'явився ще в 1920 році.

Раніше УНІАН повідомляв, у Британії відбувся фестиваль "Джек в зеленому". Це щорічна подія, що проводиться в різних частинах чудового британського морського курорту Гастінгс. Це чотириденний захід, який приваблює тисячі людей щороку.