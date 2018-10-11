У Брюсселі відкрилася незвичайна виставка робіт Вінсента ван Гога (фоторепортаж, відео)

Виставка під назвою Van Gogh - The Immersive Experience триватиме аж до 6 січня 2019 року в приміщенні Бельгійської фондової біржи.

У бельгійській столиці Брюсселі 10 жовтня 2018 року відкрилася мультимедійна виставка робіт видатного нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента ван Гога.

Читайте такожДивовижні створіння та яскраве "оперне" шоу: в Сіднеї стартував найбільший фестиваль світла (фоторепортаж)

Виставка під назвою Van Gogh - The Immersive Experience триватиме аж до 6 січня 2019 року в приміщенні Бельгійської фондової біржи (Brussels Stock Exchange).

Особливістю виставки є те, що тут виставляються не справжні картини художника, а їхні віртуальні проекції. При цьому зображення на них постійно змінюється, занурюючи відвідувачів у дивовижний світ ван Гога.

При цьому щоу супроводжується музичними та світловими ефектами.

Вартість дорослих квитків стартує від 11,50 євро, залежно від дня відвідування.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, авіакомпанія Brussels Airlines з 17 жовтня 2018 року запускає прямі рейси з Брюсселя до Києва.