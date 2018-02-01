В ОАЕ запустили найдовший в світі тролей (фоторепортаж, відео)
В Об'єднаних Арабських Еміратах з 31 січня 2018 року офіційно запустили найдовший у світі тролей. Тепер екстремальною розвагою, також відомою як зіплайн, можуть скористатися всі бажаючі.
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Тролей розташований в еміраті Рас-ель-Хайма на півночі ОАЕ. Фото запуску екстремальної розваги опубліковані фотосервісом Reuters.
Як зазначає Arabian Business, канатна дорога довжиною 2,83 км пролягає над прірвою Джебель Джаїс, а стартують туристи-екстремали з одного з найбільших гірських піків ОАЕ на висоті 1680 метрів над рівнем моря.
Еміратський зіплайн внесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший в світі.
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Як повідомляв УНІАН, раніше у Дубаї змайстрували найшвидший в світі міський тролей. Сталевий канат довжиною майже у кілометр закріплено на висоті 170 метрів. Спускаючись з нього у спеціальній люльці, людина розганяється до 80 кілометрів за годину.