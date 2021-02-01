Взимку Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка особливо полюбляють любителі катання з горок.

У багатьох жителів і гостей Києва ботанічні сади спершу асоціюються з теплим періодом року, однак насправді й взимку, коли випадає сніг, туди теж дуже навіть варто завітати.

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Цими вихідними УНІАН.Туризм проінспектував Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, і тепер сміливо може його порекомендувати для активного та не дуже дозвілля взимку.

Приміром, кияни дуже люблять кататися на санчатах, льодянках, "ватрушках" або ж навіть саморобних засобах для катання з численних горок, розташованих на терирорії ботсаду. У вихіднй день, коли випаде свіжий сніг, тут просто місця вільного не знайти.

Дехто грається тут з песиками, дехто ліпить сніговиків, а дехто просто гуляє, насолоджуючись свіжим повітрям, чистим снігом та мальовничими краєвидами з пагорбів. Особливо радимо завітати до ботсаду так, щоб затриматися до заходу сонця.

В зимовий період року Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка працює на вхід з 8:00 до настання сутінок. Вартість вхідного квитка - 50 гривень для дорослих, 20 гривень для школярів та безкоштовно для дошкільнят, пенсіонерів та пільгових категорій громадян. Також можна придбати місячний абонемент за 500 гривень, який надає право безлімітного відвідування ботсаду одним дорослим разом з однією дитиною віком до 7 років.

Також радимо завітати в оранжерейний комплекс на території босаду за свіжою дозою "зелені", якої так не вистачає взимку. Але слід врахувати, що відкрита оранжерея для відвідування лише у середу-п'ятницю з 10:00 до 15:00 та в суботу-неділю з 11: 00 до 16:00. Вартість вхідного квитка - 20 гривень для всіх категорій відвідувачів.

До речі, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка - не єдина цікава локація у Києві для зимових прогулянок. Також вас можуть зацікавити:

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Автор: Марина Григоренко