Печера всередині льодовика утворюється щороку наново, а тому її розмір і форма змінюється з року в рік.

Крижана печера всередині високогірного льодовика в Швейцарських Альпах, також відома як "Диявольська діра" або "Млин", знову відкрилася для туристів.

Як повідомляє Reuters, печера з природним блакитним освітленням утворюється щорічно наново – кожну весну і літо порожнина заповнюється водою від танення снігів, утворюючи озеро, а восени пробка зникає, і вода стікає, залишаючи печеру.

Читайте такожЧим туристів приваблює знаменитий "льодовик, що народжує" в Гренландії (фоторепортаж)Розмір і форма печери змінюються щороку, а тому навіть на "постійних відвідувачів" кожного разу чекає щось нове і унікальне. Наприклад, цього року її довжина становить 20 метрів, вона також має округлу стелю з товстого льоду висотою близько 5 метрів.

Мандрівники можуть дістатися до цього місця за 15 хвилин від крісельного підйомника на льодовику 3000 над курортом Ле-Д'яблере.

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