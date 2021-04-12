У Великій Британії відсьогодні скасують значну частину карантинних обмежень.

З 12 квітня 2021 року у Великобританії суттєво послабили карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу.

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Зокрема, відсьогодні у країні відкрилися магазини, спортклуби, перукарні, публічні бібліотеки, зоопарки та парки атракціонів, а також тераси барів і ресторанів на відкритому повітрі.

Як бачимо у фоторепортажі Reuters, у перший же день послаблення карантину британці вирушили насолоджуватися життям - чимало хто насолоджувався пивом в пабах ще до обіду, а біля магазинів вишукувалися чималі черги. Молодь при цьому активно розважалася у парках атракціонів.

Водночас британцям все ще заборонено виїжджати за кордон без нагальної потреби. Цю норму не планують скасовувати принаймні до середини травня.

Як йдеться у сюжеті ТСН, суворий локдаун у Велокобританії був запроваджений ще в листопаді 2020 року - після появи нового, британського штаму коронавірусу. Тепер в країні нарешті фіксують спад нових випадків захворюваності та смертей, спричинених коронавірусом. При цьому в Британії, навідміну від більшості європейських країн, вакцинація відбувається доволі високими темпами - вже майже 32 мільйони людей (з майже 67 мільонів населення країни) отримали одну дозу і понад 7 мільйонів обидві.

Карантин у різних країнах світу

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Автор: Марина Григоренко