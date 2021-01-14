Одна з найколоритніших Маланок проходить у селищі Красноїльськ Чернівецької області.

У селищі Красноїльськ Чернівецької області ввечері 13 січня 2021 року масовою карнавальною ходою розпочали традиційне святкування Маланки.

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Українське народне свято Маланка зазвичай відзначають напередодні «старого» Нового року або святого Василія Великого. Для нього характерні масові гуляння з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів.

У 21 столітті в автентичному вигляді свято Маланки збереглося переважно у селах Галичини, Буковини та Поділля. Одне з найколоритніших святкувань, що має неофіційний статус головної Маланки України, проходить само у буковинському селищі Красноїльськ Чернівецької області.

І хоча столиця Буковини Чернівці цього року через пандемію коронавірусу відмовилася від традиційного фестивалю Маланки, який щороку 15 січня збирає маланкарів з усієї області, жителі невеличких селищ регіону, в тому числі невеличкого селища Красноїльськ на кордоні з Румунією, практично все населення якого - етнічні румуни, все ж вирішили підтримати традицію. Тим паче, що гуляння проходять виключно на вулиці, а більшість учасників мають на обличчях маски.

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Автор: Марина Григоренко