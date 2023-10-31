"Музей просто неба у Пирогові" поєднує в собі величезний природний парк для прогулянок та унікальні зразки народної архітектури.

Національний музей народної архітектури та побуту України "Пирогово" на околиці Києва є популярним місцем для прогулянок серед містян та гостей столиці. Причому в кожну пору року він виглядає по-своєму чарівно.

Саме наприкінці жовтня та на початку листопаду, залежно від того, наскільки теплою є осінь, можна насолодитися неймовірними кольорами в "Музеї просто неба у Пирогові".

На території музею відвідувачі мають змогу побачити чимало цікавих зразків традиційної української архітектури, зібраних по всій країні. Загалом тут зосереджено понад 270 архітектурних експонатів народного будівництва XVI-XX століть – цілі сільські подвір'я, дерев'яні церкви та млини.

Всі ці споруди зібрані з документальною достовірністю, часто з вивезених з інших регіонів історичних будівель, та згруповано відповідно до особливостей планування поселень того чи іншого історико-етнографічного регіону.

Крім того, фондах музею зберігається понад 70 тисяч предметів побуту, творів народного мистецтва, знарядь праці. Найцікавішими з експонатів обладнано інтер'єри будівель.

Також серед новинок осіннього сезону 2023 року в "Пирогово" – експозиція у зоні парку "Гуцульщина", присвячена зйомкам драми "Памфір", визнаної найкращим українським фільмом за версією премії "Кіноколо 2022".

Зокрема, на виставці представлені костюми, реквізит, обрядові маски, ескізи і розкадровки сцен фільму режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, а також фото- і відеоматеріали про створення стрічки і традицію Маланки.

В осіньо-зимовий період музей працює щодня з 9 до 18 години, однак в середину експозицій можна потрапити лише в певні години. Вартість дорослого квитка становить 100 гривень, для дітей та пільгових категорій є знижки. Більше інформації шукайте за посиланням.

Однак є і погана новина – дістатися до "Пирогово" громадським транспортом дуже складно. Пряма маршрутка номер 496, якою Гугл пропонує дістатися до музею, нині не ходить. Найближча зупинка, де можна сісти на інший громадський транспорт, розташована приблизно в 15 хвилинах пішки від парку.

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році стало відомо про плани провести масштабну модернізацію в музеї "Пирогово".

На сьогоднійшній день вже оновлено вхідну групу в музей, зведено ще одну історичну дерев'яну церкву, також ведеться реконструкція експозиції "Південь України".

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