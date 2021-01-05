Таким чином вирішили замінити традиційний великий карнавал, скасований цього року через пандемію коронавірусу.

В Іспанії щорічно в другій половині дня 5 січня відзначають популярне свято День волхвів або ж Парад трьох царів. Самі іспанці називають його Кавалькада волхвів (Cabalgata de los Reyes Magos або Cavalcada dels Reis Mags).

Читайте такожПапа Франциск відслужив "пандемічну" різдвяну месу (фоторепортаж)

Кавалькада волхвів - це один з найбільш яскравих і галасливих епізодів у святкуванні іспанцями Різдва і Нового року, що являє собою масове костюмоване дійство і урочисту вуличну ходу за участю як дорослих, так і дітей. Учасники фестивалю відтворюють біблійний сюжет прибуття в місто трьох біблійних волхвів - Мельхіора, Гаспара і Валтасара для поклоніння немовляті Ісусу. Волхви за традицією добираються до Іспанії з далеких країн на верблюдах, а в приморські міста іноді й морським шляхом на катерах.

Особливо свято люблять дітлахи, адже за відсутності в класичних різдвяних традиціях Іспанії такого персонажа, як Санта-Клаус або Дід Мороз, саме волхви доставляють дітворі різдвяні подарунки в ніч на 6 січня.

У 2021 році пандемія коронавірусу залишила іспанців без традиційної масової ходи в День волхвів, проте в Севільї знайшли вихід із ситуації - там імпровізованих трьох волхвів запустили в небо над містом на повітряній кулі.

Святкування Нового Року та Різдва 2021 у фото

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко