Місто Ужгород в Закарпатській області славиться на всю Україну своїми алеями сакур, і вони якраз зараз щосили цвітуть.
Щорічно в мирні часи в Ужгород з'їжджалися туристи з усієї країни і не тільки, щоб помилуватися неймовірними рожевими суцвіттями. Цього року через війну місто заполонили не туристи, а переселенці, але одне незмінне – сакури знову розцвіли.
Дивіться фоторепортаж УНІАН з Ужгорода.
Як раніше повідомляв УНІАН, всього в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури, 5 тисяч з них ростуть в Ужгороді.
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