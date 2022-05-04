Всього в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури, 5 тисяч з них ростуть в Ужгороді.

Місто Ужгород в Закарпатській області славиться на всю Україну своїми алеями сакур, і вони якраз зараз щосили цвітуть.

Щорічно в мирні часи в Ужгород з'їжджалися туристи з усієї країни і не тільки, щоб помилуватися неймовірними рожевими суцвіттями. Цього року через війну місто заполонили не туристи, а переселенці, але одне незмінне – сакури знову розцвіли.

Дивіться фоторепортаж УНІАН з Ужгорода.

Як раніше повідомляв УНІАН, всього в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури, 5 тисяч з них ростуть в Ужгороді.

Вас також можуть зацікавити новини: