Стоунхендж - одна з найзнаменитіших археологічних пам'яток у світі.

Фотограф Reuters Тобі Мелвілль рано вранці 4 листопада 2020 року сфотографував знаменитий Стоунхедж в тумані. Вийшло загадково, ніби декорація для фільму жахів.

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Трохи фактів про Стоунхедж

Стоунхендж, Стонхендж (Stonehenge) - це кам'яна мегалітична споруда (кромлех) в графстві Вілтшир (Англія, Великобританія). Знаходиться приблизно в 130 км на північний захід від Лондона, приблизно в 3,2 км на захід від Еймсбері та в 13 км на північ від Солсбері, повідомляє Wikipedia.

Стоунхендж - одна з найзнаменитіших археологічних пам'яток у світі, складається він з кільцевих і підковоподібних споруд, побудованих з великих менгірів. Він знаходиться в центрі найщільнішого комплексу пам'ятників неоліту і бронзового століття в Англії.

Перші дослідники пов'язували будівництво Стоунхенджа з друїдами. Однак розкопки встановили, що його будівництво розтягнулося на кілька етапів: фаза 1 - будівництво головного рову і валів приблизно в 3020-2910 роках до н. е.; фаза 2 - вторинне заповнення рову, дерев'яні споруди і лунки Обрі; фаза 3 - похоронна врізка в вершину вторинного заповнення рову, споруда кам'яних кілець з пісковика і блакитних каменів, авеню і лунки Y і Z, приблизно 2440-2100 років до н. е.

- будівництво головного рову і валів приблизно в 3020-2910 роках до н. е.; - вторинне заповнення рову, дерев'яні споруди і лунки Обрі; - похоронна врізка в вершину вторинного заповнення рову, споруда кам'яних кілець з пісковика і блакитних каменів, авеню і лунки Y і Z, приблизно 2440-2100 років до н. е. Сам пам'ятник Стоунхендж і його околиці були включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1986 році разом з Ейвбері.

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Автор: Марина Григоренко