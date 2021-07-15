У Римі відкрили летючий міст \ фото REUTERS
Летючий міст, про який мріяв легендарний Мікеланджело, звели в Римі.
Це 18-метрова картонна інсталяція, яка висить над Тибром на трьох наповнених гелієм білих кулях. Саме так поєднати береги річки в 16 столітті планував і художник, проте помер після початку робіт.
А пізніше проект закрили через високу вартість, передає ТСН.
В Римі звели летючий міст, про який мріям Мікеланджело
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