Це 18-метрова картонна інсталяція, яка висить над Тибром на трьох наповнених гелієм білих кулях.

Летючий міст, про який мріяв легендарний Мікеланджело, звели в Римі.

Це 18-метрова картонна інсталяція, яка висить над Тибром на трьох наповнених гелієм білих кулях. Саме так поєднати береги річки в 16 столітті планував і художник, проте помер після початку робіт.

А пізніше проект закрили через високу вартість, передає ТСН.

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Автор: Ірина Погоріла