Українські Карпати красиві в будь-яку пору року, і осінь - не виняток.

Фотокореспондент УНІАН Янош Немеш 10 листопада 2020 року "спіймав на камеру" дивовижний ранковий туман над Карпатами неподалік від села Вільшинки (Закарпатська область).

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Особливості осіннього відпочинку в Карпатах

Зазвичай, туристи найббільше обирають відпочинок у горах влітку, коли сприятлива погода, можна до пізнього вечора бродити в горах та навіть комфортно ночувати на природі у наметі, або ж взимку, коли випадає достатня кількість снігу для катання на лижах та сноубордах.

Втім, і в міжсезоння, тобто посеред осені чи посеред весни, коли недостатньо тепло, але снігу малувато, в Карпати теж варто завітати. Адже пейзажі тут просто неймовірні.

Але є певні правила осіннього відпочинку в горах:

Восени в горах сильні перепади температури - як тільки ховається сонечко, температура часто вже нижче нуля. Тож варто утеплюватися.

Восени в горах рано темнішає, а тому дуже легко заблукати. Навіть досвідчені туристи нерідко тут губляться. Тому рятувальники радять реєструватися у них, якщо плануєте йти в гори. Також не буде зайвим повідомити когось зі знайомих чи господарів вашої хати, щоб вас почали шукати, якщо ви не будете виходити на зв'язок до певного часу.

Восени в горах дуже слизько та мокро, тому одяг та взуття мають бути відповідні. Крім того, слід бути дуже уважним, куди ви наступаєте, щоб не впасти і не покотитися донизу. Пам'ятаємо: українські Карпати хоч і порівняно невисокі, не слід ставитися до них легковажно.

Коли випадає достатня кількість снігу, до цього додається небезпека сходження лавин. Тому перед тим, як йти в гори - уважно вивчайте прогноз погоди та інформацію про штормові попередження.

Ідеї для відпочинку в українських Карпатах

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Автор: Марина Григоренко