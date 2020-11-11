Фотокореспондент УНІАН Янош Немеш 10 листопада 2020 року "спіймав на камеру" дивовижний ранковий туман над Карпатами неподалік від села Вільшинки (Закарпатська область).
Читайте такожТуристів, які йдуть в гори, просять "відмітитись" у рятувальників
Особливості осіннього відпочинку в Карпатах
Зазвичай, туристи найббільше обирають відпочинок у горах влітку, коли сприятлива погода, можна до пізнього вечора бродити в горах та навіть комфортно ночувати на природі у наметі, або ж взимку, коли випадає достатня кількість снігу для катання на лижах та сноубордах.
Втім, і в міжсезоння, тобто посеред осені чи посеред весни, коли недостатньо тепло, але снігу малувато, в Карпати теж варто завітати. Адже пейзажі тут просто неймовірні.
Але є певні правила осіннього відпочинку в горах:
- Восени в горах сильні перепади температури - як тільки ховається сонечко, температура часто вже нижче нуля. Тож варто утеплюватися.
- Восени в горах рано темнішає, а тому дуже легко заблукати. Навіть досвідчені туристи нерідко тут губляться. Тому рятувальники радять реєструватися у них, якщо плануєте йти в гори. Також не буде зайвим повідомити когось зі знайомих чи господарів вашої хати, щоб вас почали шукати, якщо ви не будете виходити на зв'язок до певного часу.
- Восени в горах дуже слизько та мокро, тому одяг та взуття мають бути відповідні. Крім того, слід бути дуже уважним, куди ви наступаєте, щоб не впасти і не покотитися донизу. Пам'ятаємо: українські Карпати хоч і порівняно невисокі, не слід ставитися до них легковажно.
- Коли випадає достатня кількість снігу, до цього додається небезпека сходження лавин. Тому перед тим, як йти в гори - уважно вивчайте прогноз погоди та інформацію про штормові попередження.
Ідеї для відпочинку в українських Карпатах
- На Закарпаття в гори: затишний Воловець, мальовничий Синевир та курортний Пилипець
- Полонина Боржава: ідеальний хайкінг для початківців і поціновувачів неспішних прогулянок
- Осінні Карпати: як підкорити горду та красиву гору Пікуй на межі двох областей
- Осінні походи в гори: підкорення найвищої вершини Сколівських Бескидів
- Приборкуючи Хом'яка: чому не можна недооцінювати українські Карпати
- Програма максимум: як провести насичений уїк-енд у карпатському курорті Славсько
- У відпустку по Україні машиною: захоплюючий і майже безпечний маршрут з Києва до Яремче
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.