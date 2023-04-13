Усього до міста привезли 20 писанок-мальованок з "Добропарку" під Києвом.

На площі Шандора Петефі в Ужгороді 12 квітня 2023 року відкрили виставку великодніх писанок з ландшафтного парку "Добропарк" у Київській області, що серйозно постраждав під час російської окупації навесні 2023 року.

Як зазначили у прес-службі Ужгородської міськради, усього до міста привезли 20 писанок-мальованок. На них – народні мотиви, патріотична символіка, традиційні геометричні візерунки тощо.

Триватиме виставка писанок до понеділка, 17 квітня.

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Гігантські писанки, створені художниками з усієї України в 2016-2017 роках, знайшли в "Добропарку" постійний дім після того, як до цього кілька років поспіль експонувалися на Великдень у центрі Києва. Перебували вони в парку і на момент початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, але дивом вціліли, хоча парк був практично полністю зруйнований.

У 2022 році частину з вцілілих писанок експонували на площі перед собором Святого Юра у Львові.

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