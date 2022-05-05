Акція під назвою "Писанки відродження" проходить на площі перед собором Святого Юра.

У Львові можна подивитися на гігантські писанки, дивом вцілілі після обстрілів ландшафтного парку "Добропарк" під Києвом.

Акція під назвою "Писанки відродження" проходить на площі перед собором Святого Юра до 6 травня 2022 року включно, тож завтра буде остання можливість помилуватися вже легендарними писанками.

Зазначимо, під час ракетних обстрілів Київської області ландшафтний парк "Добропарк" серйозно постраждав – тоді повністю був знищений головний будинок парку, постраждали і всі інші будівлі. Повністю був знищений весь транспорт і техніка, навіть садові інструмент окупанти забрали з собою.

Саме на території парку були виставлені гігантські писанки, створені художниками з усієї України в 2016-2017 роках. У парку вони знайшли постійний дім після того, як до цього кілька років поспіль експонувалися на Великдень у центрі Києва.

Всього в "Добрропарку" зберігалося 585 писанок, проте після ракетних обстрілів з боку російської армії вціліли тільки 140 з них.

Сам же "Добропарк" має намір відкритися для відвідувачів вже завтра, 6 травня – там пройде виставка тюльпанів та інших весняних квітів.

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