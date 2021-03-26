Весна - традиційно пора цвітіння багатьох квітів та фруктових дерев. І часом природа здатна створювати такі візерунки, що не кожен художник намалює.
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Ось як, наприклад, ці квітучі сади дерев персиків в Греції, цвітіння яких зараз як раз в повному розпалі. Особливо дивовижно це виглядає згори на фото Reuters.
Зрозуміло, без людської руки тут не обійшлося - хтось таки ж висадив дерева такими рівненькими рядками. Але від того це видовище не стає менш вражаючим.
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