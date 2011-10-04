«Світанку» продовжили оренду на 20 років

Сесія вінницької міської ради продовжила ринку «Світанок», розташованому по вул. 50-річчя Перемоги, оренду землі на 20 років.Натомість підприємці, які працюють на території ринку, інвестують в благоустрій відрізку вулиці від площі перед Будинком офіцерів до провулку Перемоги близько 2 мільйонів гривень.

Про це УНІАН повідомив міський голова Володимир Гройсман .

«Невдовзі закінчується термін оренди землі під цим ринком і питання стояло руба: або ринок закривається і ми робимо благоустрій території за бюджетні кошти, або йдемо одні одним на зустріч і підприємці самостійно наводіть лад на прилеглій території і модернізують свої об’єкти. Вони погодились і ми продовжимо термін оренди ще на 20 років» – сказав міський голова.