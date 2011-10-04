Водіям-втікачам з місця ДТП не уникнути відповідальності

УДАІ у Вінницькій області повідомляє про дві резонансні автопригоди, що сталися протягом двох останніх діб. В одному випадку стався наїзд на дитину, в іншому – збито на смерть велосипедиста. В обох випадках водії зникли з місця ДТП.

Винуватцем автопригоди у місті Вінниця став водій, що керував авто у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на 9-річну дитину. Внаслідок ДТП дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.

Інша автопригода сталася у селі Кублич Теплицького району. Невідомий водій невстановленого автомобіля марки «ВАЗ» червоного кольору скоїв наїзд на 27-річного велосипедиста, місцевого жителя та втік з місця автопригоди.

В резкльтаті оперативно-розшукових заходів до райвідділу доствлено 48-річного громадянина сусідньої держави. За фактом ДТП відкрито кримінальну справу.