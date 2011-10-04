На Вінниччині було виявлено нелегальних мігрантів

За інформацією СЗГ УМВС у Вінницькій області, працівники вінницької міліції почали проводити оперативно – профілактичні відпрацювання в усіх районах нашої області.

Зокрема в Тростянецькому та Ямпільському районах, де вже такі заходи відбулись, виявлено нелегальних мігрантів, які займались роздрібною торгівлею без відповідних документів. На усіх мігрантів готуються документи для добровільного вивезення за межі України.



Під час відпрацювання ринку смт. Тростянець виявлено двох іноземців, які. Цих громадян було притягнуто до адміністративної відповідальності. Наразі начальником Тростянецького РВ УМВС прийнято рішення про їх доб ровільне видво рення за межі України із забороною в’їзду на 6 місяців. Ще одного нелегального мігранта з сусідньої країни виявили працівники міліції в Ямпільському районі. На цього громадянина також готуються документи для добровільного вивезення за межі України.

