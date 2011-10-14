На Козятинщині відкрили дитсадок

У с. Дубові Махаринці Козятинського району на базі СЗШ І-ІІІ ст. відкрили дошкільний заклад «Сонечко». Тож віднині навчальний заклад називатиметься загальним навчально-виховним комплексом.

Новоселами стали 28 місцевих діток та з навколишніх сіл Блажіївки та Журбинець.

Як зазначила голова Дубовомахаринецької територіальної громади Лідія Павлюк, відкрити дитсадок вдалося завдяки наполегливій праці і спільних зусиль виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та приватних підприємців.

Юних «іменинників» привітали перший заступник голови Козятинської РДА Микола Купчик, начальник відділу освіти РДА Аліна Діденко, директор ЗНВК Володимир Залевський. Ті ж у свою чергу подарували усім присутнім пісні, вірші і танці.