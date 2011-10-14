Вінницька «Свобода» поїхала марширувати до столиці

Близько 200 представників ВО «Свобода» сьогодні вирушило з Вінниці до Києва.

Як повідомив голова обласного осередку партії Олексій Фурман, вінничани візьмуть участь у Марші Слави УПА з нагоди Дня створення повстанської армії.

Разом зі своїми одно партійцями з усієї України, вінницькі свободівці вимагатимуть повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою Української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.