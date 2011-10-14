Вінницю труїли 126 разів і 8 «мінували»

11:28, 14 жовтня 2011
Вінниця
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Динаміка негативна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Вінниці цього річ побільшало надзвичайних ситуацій.

Так, на розмінування вибухонебезпечних предметів в межах міста групою піротехнічних робіт У МНС України  з початку року було здійснено 8 виїздів, в ході яких було вивезено та знешкоджено 8 вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни (проти 6 в минулому році).

Про це повідомив начальник  Вінницького міського управління МНС Ігор Білоус.

На водних об'єктах міста з січня по жовтень загинуло 9 людей (проти 12 загиблих в 2010 р.). Підрозділами Вінницького міського відділу У МНС України в Вінницькій області було врятовано 5 осіб.

На проведення демеркурізації за викликами вінничан працівники  міста позаштатної ланки Вінницького міського відділу виїздили  126 разів (проти 91 у минулому році).

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