119 земельних ділянок в цьому році на Вінниччині розпродали

У Вінницькій області в цьому році на первинному ринку продали 119 земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Загальна площа ділянок, що продані протягом 9 місяців 2011 року складає 247,44 га, кошторисна вартість - 19,1 млн.грн. Про це повідомила УНІАН прес-служба Головного управління Державної агенції земельних ресурсів у Вінницькій області.

До бюджетів усіх рівнів від приватизації земель з розрахунком розстрочки платежів за минулі роки поступило 18,96 млн.грн., в тому числі до Державного бюджету – 1,9 млн.грн.

З початку продажу земель державної та комунальної власності (з 2005 року) у Вінницькій області продано 2,56 тис.земельних ділянок загальною площею 1573,11 га, які оцінюються в суму більш ніж 288 млн.грн. З них на аукціонах продали право на оренду 10 земельних ділянок загальною площею 6,488 га вартістю 558,282 тис. грн. До бюджетів усіх рівнів від платної приватизації земель надходження склали 284,06 млн. грн., в тому числі до Державного бюджету – 28,93 млн.грн.

Цього року перші аукціони проводились у Липовецькому, Гайсинському, Піщанському та Мурованокуриловецькому районах. На продаж було виставлено право оренди 12 земельних ділянок площею 349,476 га, стартова ціна яких складала 211, 261 тис.грн. Ціна, за яку придбано право оренди земельних ділянок, збільшилась в порівнянні зі стартовою в 1,5 раза і склала 326,622 тис. грн.