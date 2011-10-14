Вінницькі ліві відзначали день антифашистських дій

Покрова розвела політичні сили області в різні боки. Поки праві їздили на марш УПА до Києва, ліві провели мітинг у Вінниці.

Громадські організації «Союз радянських офіцерів» та обласне відділення «Антифашистського комітету України» організували акцію з нагоди Всеукраїнського Дня єдиних антифашистських дій.

Як повідомив один із співорганізаторів мітингу голова Обласного товариства «Україна – Росія» Іван Бондарчук, захід організований на противагу Маршу УПА та спробам «приватизувати Покрову як день профашистської УПА».

У мітингу взяли участь місцеві осередки КПУ, СПУ, «Справедливості», представники єврейських громадських організацій.

Висловити занепокоєння «спробами реабілітувати профашистські структури і настрої» в Україні за оцінками організаторів загалом прийшли близько 200 вінничан.