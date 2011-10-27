Фотохудожня краса Олега Волощука

27 жовтня, о 16-00, у вінницькій бібліотеці -філії №11, що на розі вулиць Свердлова - Скалецького (Свердлова, 182) відкриється перша персональна виставка вінницького фотохудожника Олега Волощука́, - повідомляє Місто над Бугом.

Фотовиставка має назву "Моя Вінниця. Незвичайні фотографії звичайного міста". До експозиції увійшли фотосвітлини краєвидів Вінниці, зібрані автором за останніх три роки. Олег Волощу́к комбінує різні за технікою зйомки та сюжети. На його фотографіях глядачі побачать рідне місто у різних ракурсах – святкову Вінницю, буденну, вечірню.