Іван Мовчан зустрівся з фермерами

Перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан провів співбесіду з керівниками та головами асоціацій фермерів Вінницького, Калинівського та Літинського районів. Зустріч відбулася з метою налагодження співпраці влади та фермерів.

Як повідомляє управління у справах преси та інформації ОДА, на Вінниччині понад 200 фермерських господарств не звітують про свою роботу.

Найбільше по області, 92 фермерських господарства, у Вінницькому районі. За словами голови Вінницької РДА Павла Векліча, у районі покращилась ситуація щодо реєстрації договорів на оренду земель. А оскільки вирощується велика кількість фруктів та овочів, зараз вирішується питання щодо будівництва овочесховищ.

Як зазначив голова Калинівської РДА Василь Поліщук, у районі із 33 зареєстрованих фермерських господарств 21 є діючим. Середній розмір одного такого господарства становить 53 га ріллі. На жаль, обробляючи таку кількість землі, фермери офіційно звітують про одного працюючого.

У Літинському районі - 45 діючих фермерських господарств. За словами голови Літинської РДА Володимира Хімічука, малі господарства спеціалізуються на вирощуванні овочевих культур, а великі – зернових та ВРХ. На жаль, через хвороби тварин у цьому році в районі значно знизилось поголів‘я ВРХ.

Підводячи підсумки наради, Іван Мовчан наголосив на необхідності уточнення структури посівів та на офіційному працевлаштуванні людей у фермерських господарствах. А також запевнив, що влада налаштована на відкритий діалог і усіляку підтримку тих фермерів, які якісно працюють, сплачують належним чином податки та створюють робочі місця.