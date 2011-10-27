Губернатор перевірив реконструкцію Жмеринського вокзалу

Понад 20 млн. грн. із 80-ти, передбачених на реконструкцію пам’ятки архітектури Жмеринського залізничного вокзалу, вже освоєно. Як тривають роботи – перевірив губернатор Микола Джига.

Внутрішній інтер’єр будівлі відреставровують за знайденими фотографіями початку 19 ст. Вже замінені всі інженерні мережі, відновлятимуть також позолоту і ліпнину. Для реконструкції фасаду використовують виготовлену за спеціальними технологіями цеглу.

Прикро вразили губернатора санітарні вузли вокзалу та підземний перехід між платформами. Тож він доручив у найближчий час привести їх у належний порядок.

- Жмеринський залізничний вокзал – це візитівка Вінницької області. Сьогодні тут зроблено великий об’єм робіт, але попереду ще багато роботи, адже в першу чергу мають бути створені нормальні умови для людей, щоб їх перебування на вокзалі було максимально комфортним, - зазначив Микола Джига.

Першу чергу реконструкції вокзалу будівельники обіцяють здати до 20 листопада. Повністю ж відновлювальні роботи будуть завершені влітку 2012 року.

