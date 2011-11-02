Козятинські бюджетники переходять на альтернативне тепло

У місті Козятин реалізується проект зі встановлення в бюджетних установах автономного опалення на основні місцевих видів палива. Уже переобладнано 7 котелень, а до кінця року мають запрацювати ще дві. ТОВ «Енергозбереження», яке є партнером міської влади, уже інвестувало в проект близько 6 млн. грн.

Теплові установки працюють на біопаливі – пелетах, відходах деревини, торфобрикетах та дровах. Їх використання дозволяє зекономити від 10 до 15% бюджетних коштів, передбачених на тепло забезпечення державних та комунальних установ.

Шукати альтернативу традиційному опаленню муніципалітет змусили мільйонні борги за спожитий газ.

За словами козятинського міського голови Олександра Гвелесіані, згідно із домовленістю з партнерами проекту, перехід на використання альтернативних джерел тепла не спричинить підвищення тарифів на тепло.