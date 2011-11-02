Вінницькі лісівники вторгували на деревині 140 млн. гривень

Підприємства лісогосподарської галузі, підпорядковані Вінницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства, за дев'ять місяців 2011 року реалізували продукції на суму 140 млн. гривень.

За словами начальника управління Анатолія Бондара, переважна більшість виручених коштів буде спрямована на розвиток лісового господарства, а саме, на впровадження інновацій, оновлення спеціалізованої техніки тощо.

Наразі на Вінниччині запроваджена реалізація деревини через аукціони. Підприємства, підпорядковані управлінню, завдяки цьому збувають деревину за цінами, значно вищими, аніж продають лісові господарства Міноборони, або МінАПК.

Скажімо, за кубометр грабових дров на аукціоні можна отримати 230 грн., а збуваючи іншим чином — не більше 130.

Гарантованим способом підвищення прибутковості лісового господарства начальник профільного облуправління вважає поступову зміну видового складу подільських лісів. Наявні грабові ліси мають змінити високопродуктивні посадки дубів, горіха чорного і модрини японської, яка дає спілу деревину вже через 30 років.

Плановий показник продуктивності, якого з часом хочуть досягнути вінницькі лісівники — 650м³ деревини з гектара.