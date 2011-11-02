У Вінницькій області скасовано незаконні договори на землю

За втручання прокурорів Мурованокуриловецького та Чернівецького районів розірвано договори оренди землі, - повідомляє ВГО "Комітет по боротьбі з корупцією".

Господарським судом Вінницької області задоволено 2 позови прокурора Мурованокуриловецького району в інтересах держави в особі райдержадміністрації та Вербовецької сільської ради до одного із ТОВ. З відповідача стягнуто понад 26 тис. грн. боргу по орендній платі за землю, розірвано договір оренди землі й зобов’язано повернути 223,7 га земель.

Рівненським апеляційним господарським судом задоволено апеляційну скаргу прокурора Чернівецького району, скасовано рішення господарського суду Вінницької області та постановлено нове рішення. Позовні вимоги прокурора району в інтересах держави в особі райдержадміністрації до одного із ТОВ задоволено у повному обсязі. А саме - судом визнано недійсним договір оренди земель загальною площею понад 583 га.