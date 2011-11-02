Обласний інститут післядипломної освіти нагородили срібною медаллю

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти став лауреатом Всеукраїнської виставки «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти». Заклад нагородили срібною медаллю та дипломом.

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників здійснює науково-методичне забезпечення системи дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти Вінницької області; освітню діяльність за 37-ма напрямами підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів та курси підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури освітян області.