У Калинівській міськраді нахімічили з державними закупівлями

Понад 100 тис. гривень збитків виявили фахівці КРУ у Вінницькій області під час позапланової перевірки дотримання порядку проведення державних закупівель у виконавчому комітеті Калинівської міської ради за період з 01.01.2011 по 09.06.2011.

Про це повідомила прес-служба установи.

Згідно з повідомленням, у січні, відповідно до річного плану закупівель на 2011 рік, було проведено шість тендерних процедур на придбання продуктів харчування для дитячих навчальних закладів м. Калинівка, очікувана вартість яких склала 995 тис. гривень. Однак, як виявили ревізори, усі вони були здійснені з порушенням вимог чинного законодавства.

Зокрема, при закупівлі свіжого та замороженого м’яса, вершкового масла, сичужного і кисломолочного сирів, картоплі жодна з поданих цінових пропозицій не відповідала вимогам замовника. Чотири із п’яти поданих пропозицій учасників не відповідали вимогам документації конкурсних торгів, які проводилися для придбання рідкого молока та вершків. А при закупівлі рибної продукції ревізори виявили наявність серед учасників пов’язаних осіб.

Проте, повідомляє КРУ у Вінницькій області, “незважаючи на численні порушення вимог чинного законодавства, комітет із конкурсних торгів Калинівської міської ради не вважав за потрібне відмінити закупівлі. Як результат – по шести тендерних процедурах неправомірно визначені чотири переможці, які протягом лютого – червня ц. р. здійснили поставку продукції більш ніж на 409 тис. гривень”.

Внаслідок порушення законодавства у сфері державних закупівель, місцевому бюджету завдано понад 103 тис. гривень збитків, як різниця між загальною вартістю придбаних товарів та вартістю найвигідніших пропозицій учасників торгів. Так, лише по закупівлі молока рідкого та вершків сума втрат склала більше 35 тис. гривень, м’яса замороженого і свіжого – понад 32 тис. гривень.

Під час перевірки виявлені й численні порушення законодавства щодо створення комітету із конкурсних торгів. Зокрема, розпорядженням голови міста до його складу включено трьох посадових осіб, які не є штатними працівниками Калинівської міської ради. Окрім того, очільник Калинівки згаданим розпорядженням призначив заступника голови комітету та відповідального секретаря, що, згідно із законодавством, належить до повноважень голови комітету. Останній у свою чергу, проігнорувавши виконання покладених на нього обов’язків, не розглянув під час засідання питання щодо їх призначення та не визначив функції кожного члена комітету.

За недотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель на голову комітету із конкурсних торгів складено протокол про адміністративне правопорушення, а матеріали перевірки передані правоохоронним органам для визначення міри відповідальності винних осіб. На вимогу ревізорів усі операції між Калинівською міською радою та переможцями тендерних процедур зупинені.