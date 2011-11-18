Посередництво і примирення триває в області протягом 12-ти років

Відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області святкує своє 12-ліття, розпочала вона свою роботу рівно через рік після утворення центральної Національної служби. З нагоди свята служба у Вінницькій області влаштувала День відкритих дверей, куди було запрошено представників вищих навчальних закладів Вінниці, з якими Відділенням укладено договір про співпрацю і проходження практики студентами, представників засобів масової інформації та керівників підприємств, з якими співпрацювало Відділення в ході вирішення колективно-трудових спорів.

У своєму виступі заступник начальника відділення НСПП у Вінницькій області Б.Мусієнко інформував про практику вирішення колективних трудових спорів та їх запобігання; повідомив присутніх про розширення повноважень НСПП, а саме проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб`єктів сторін профспілок та організацій роботодавців. Крім того, Б.Мусієнко зазначив, що підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин є актуальним та необхідним в плані системного розуміння процесу вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

НСПП у Вінницькій області по суті виконує функцію арбітражу, за роки позитивно вирішено 34 справи, упереджено понад 200 ситуацій розгортання конфлікту.

Як зазначив заступник начальника управління з питань внутрішньої політики Вінницької ОДА Володимир Лазаренко, на сьогодні служба ініціювала переговорний процес між пільговиками – участь взяли представники спілок чорнобильців та афганців - та владою, і напрацьовано Меморандум, за яким відбуватиметься діалог суспільної злагоди.

