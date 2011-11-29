Вінниччина за останню добу зазнала буревіїв і пожеж

Минула доба на Вінниччині відзначилась 28 пожежами. В більшості випадків горіли трава та очерет. Лідером по кількості загорань, а це шість викликів, став Вінницький район, - повідомляє прес-служба МНС України у Вінницькій області.

Далі - по кілька у Бершадському, Калинівському, Мурованокуриловецькому, Теплицькому, Тиврівському, Липовецькому та Козятинському районах.

Загалом палало близько 80 гектарів території. Перешкоджала рятувальникам ліквідовувати полум’я й вітряна погода, що періодично роздмухувала вже локалізований осередок вогню. Єдиною причиною усіх цих негараздів стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Загалом з початку року в області зареєстровано 1659 пожеж, на яких загинуло 78 осіб.