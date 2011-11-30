У костьолі розпочалися щоденні служби періоду Адвенту

У неділю, 27 листопада, у Римо-Католицькій Церкві розпочався період Адвенту - час радісного приготування та очікування приходу Спасителя.

Латинське слово «адвент» (adventus) в античному Римі означав офіційний приїзд і відвідини державного урядовця після його призначення на посаду. Цей термін також вживали тоді, коли кесар вступав на трон.

У християнстві термін «адвент» став класичним окресленням пришестя Христа — як першого у Втіленні, так і другого — у небесній славі наприкінці світу.

У Римо-Католицькій Церкві Адвентом зветься літургійний період приготування до Різдва Христового. Перший день цього періоду є також першим днем церковного року. Адвент починається у неділю, яка припадає між 28 листопада і 3 грудня, і включає в себе чотири тижні, безпосередньо перед Різдвом Христовим.

Адвент поділений на дві частини: перша, яка починається від першого дня, присвячена очікуванню Другого Пришестя Христа; друга, яка триває від 17 по 24 грудня, є часом безпосереднього приготування до свята Різдва.

У період Адвенту у римо-католицьких храмах відправляють ранкові Служби Божі на честь Пресвятої Діви Марії, які називають Роратами.

У вінницькій парафії Матері Божої Ангельської Рорати розпочинаються щодня о 6.30 год.