На крісло мера Шаргорода – сім претендентів

У Шаргороді 11 грудня відбудуться вибори міського голови. Тимофій Жмурко, який керував містом донедавна, припинив свої повноваження за станом здоров’я на початку вересня.

Як повідомила УНІАНу голова міської виборчої комісії Галина Зелінська, реєстрація кандидатів на посаду міського голови вже завершилась.

Відтак, за крісло мера Шаргорода поборються «семеро смелых»: висуванець УНП підприємець Анатолій Банах і заступник мера Ігор Винокур(«Батьківщина»). НП висунула кандидатом в мери тимчасово непрацюючого Йосипа Гавліцького.

В такому ж статусі претендент від «Єдності» Олег Китасюк.

Комуністи відрядили поборотися за крісло міського голови начальника газового господарства елеваторної компанії «Кряж» Віталія Майловського, "регіонали" та "сильноукраїнці" – підприємців Сергія Томчука та Валентина Шейгеця.