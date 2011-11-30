Вінницьким селянам почали більше платити за паї

Обласна влада вимагає від керівників районного рівня суворого контролю за розрахунками сільгосппідприємств із селянами за паї.

Згідно з Указом Президента, розмір плати за паї не може бути меншим від 3% вартості паю.

Як повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан, наразі на Вінниччині вдалось домогтися позитивної динаміки розрахунків за паї.

Якщо 2008 року селянам за паї аграрними підприємствами різних форм власності було виплачено 220 млн. гривень (або видано збіжжя на вказану суму), а в 2009 р. - 259 млн. грн., то 2011 року сума виплат складає вже 370 мільйонів гривень.