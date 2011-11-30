В облраді створено Відділення міжнародних зв’язків та промоцій

Виступаючи перед представниками обласних та районних ЗМІ, голова Вінницької обласної радиСергій Татусяк відзвітував щодо виконаної роботи протягом року.

Основними пріоритетами він окреслив прийняття Стратегії збалансованого розвитку регіону та здобуття престижу України і Вінницької області зокрема серед міжнародних інституцій.

Голова Вінницької обласної ради зазначив, що депутатський корпус Вінниччини працює без подвійних стандартів та він особисто як очільник робить усе для того, щоб наблизити нашу владу до Європейської хартії місцевого самоврядування.

- Маємо напрацювання з Францією, Швейцарією, Естонією, Литвою, Німеччиною, Австрією та Голландією, - зазначив Сергій Татусяк. – Ми вже надіслали листи до посольств країн Євросоюзу, і саме після презентації Вінниччини у Брюсселі є деякі напрацювання щодо співпраці, також Україна матиме свій офіс у Брюсселі. З допомогою фінансування наших польських партнерів, ми плануємо виходити на міжнародний рівень, і для цього виконавчий апарат Вінницької обласної ради створив відділення міжнародних зв’язків та промоцій.

Говорив голова обласної ради і про кошти для місцевих громад, відповідальність за які обласна рада нестиме, контролюючи звітність кожного району. Стосовно комісій в обласній раді, то Сергій Татусяк наголосив на своїй демократичності, підтримуючи ідею існування 21 комісії (раніше було 16). «Дуже багато залежить від голів комісій, і 17 з них ефективно працюють, а відтак здійснюють ефективний контроль діяльності виконавчої влади», - зазначив він.