Місто Вінниця найбільше в області оздоровило особливих дітей

30 листопада заступник голови Вінницької обласної адміністрації Любов Спірідонова за участі представників усіх районів підбивала підсумки результатів оздоровчої кампанії. Вперше за останні роки Вінницька область загалом оздоровила на 5 тисяч дітей більше, і цій приємній статистиці слід завдячувати спільним зусиллям влади, профспілкових, громадських, релігійних організацій та представникам бізнесу.

- Вперше за історію Вінницької області маємо гарний результат, - зазначає Любов Спірідонова, - оздоровлено 90 тисяч 578 дітей. В 2011 році фінансовий ресурс було задіяно на 9 мільйонів більше.

Діти Вінниччини цього року відпочивали і за межами області. Юнь з Козятина – проводила літні канікули в Очакові, представники Жмеринщини – їздили до Польщі, а дітки з особливими потребами з Вінниці відпочивали в спеціалізованих таборах у Криму.

Особливої допомоги у оздоровчій кампанії надало Міністерство АПК, забезпечивши дофінансування на 1 млн. 402 тис.грн. Загалом з Державного бюджету забезпечено фінансування на 23 млн.грн.

Загалом на теренах Вінниччині діють багато ексклюзивних проектів – діє «Лабораторія актуальної творчості» для талановитої молоді, табір «Школа самостійного життя» для дітей на візках, проект «Літня школа» на базі ФМГ № 17 влаштовують влітку для переможців олімпіад - у місті Вінниця; в Крижопільському районі, при санаторії «Зелена діброва» щоліта створюється міжвузівський табір.