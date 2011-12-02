Вінницькі актори та благодійники зібрали кошти для братів менших

У Вінницькому музично-драматичному театрі ім.М.Садовського вихідного дня актори грали виставу на малій сцені «Ассо та Піаф». Заробіток того дня вже не перший рік поспіль віддається притулку тварин. На виставу у малому залі театру прийшли вінницькі чиновники, депутати та усі бажаючі з метою допомогти притулку. І хоча білет коштував 200 гривень, охочих подивитися виставу було чимало.

- Ми прийшли усією сім’єю, - говорить депутат міської ради від «Батьківщини» Володимир Шамрай. – Після того, як ми побували у притулку, в нашій родині було прийнято рішення, що для нас акції допомоги тваринам будуть не поодинокими.

Представники депутатського корпусу, які відвідали спектакль, пообіцяли проблему притулку винести на обговорення у міськвиконкомі.

- Не перший рік я займаюся благочинністю і підтримую притулок, - каже депутат обласної ради від «Фронту Змін» Сергій Кудлаєнко. – Люди, що працюють в цій організації, самі не впораються, їм потрібна підтримка та допомога.

Акція, що відбулась під гаслом «Допомгти тим, хто не може топомогти собі сам», покликана зібрати кошти на щеплення, утримання та харчування тварин.