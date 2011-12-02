Вже 6 вінничан вибороли олімпійські ліцензії

На сьогодні, 2 грудня, вже шість вінницьких спортсменів здобули ліцензії на поїздку на Олімпіаду. Про це повідомив голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік на “круглому столі” щодо проблем та досягнень місцевого спорту, який відбувся у залі засідань обласної організації Партії регіонів.

Зокрема, ліцензії на поїздку у Лондон–2012 здобули наші олімпійські чемпіони Наталя Добринська (легкоатлетична багатоборство) та Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках і каное), учасники минулої Олімпіади Анна Письменська (стрибки у воду) та Андрій Ковенко (спортивна ходьба), а також перспективні легкоатлети-бігуни Ольга Яковенко і Василь Ремщук. Утім, гарантії, що всі вони потраплять на Олімпіаду у Лондон, немає.

– Планується, що на Олімпіаді у Лондоні буде 230 українських спортсменів. Якщо українці виборють більше олімпійських ліцензій, то деякі атлети, які не мають шансів на нагороди, залишаться “за бортом”, – підкреслив Федір Новік. – Ще одна проблема пов’язана з необхідністю виділення житла нашим олімпійцям (за бюджетні кошти – авт.). Якщо, наприклад, Інна Осипенко-Радомська не отримає квартири у Вінниці, вона, за її словами, на найближчій Олімпіаді може представляти вже Київ.

Водночас шанси на олімпійські ліцензії наразі мають й інші вінницькі спортсмени. Адже нині 18 наших чемпіонів, які мають шанси потрапити на Олімпіаду у Лондон, отримують стипендії від обласної влади.