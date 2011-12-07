Верховна Рада змилувалася над немовлятами та дітьми-інвалідами

Верховна Рада України своїм рішенням виділила субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та на тимчасову державну допомогу дітям (800,794 млн. грн); субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (162,0 млн. грн).

В пояснювальній записці до закону відмічено, що прийняття документу дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних закладів, допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, здійснення розрахунків за використані бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії й за перевезення пільгової категорії громадян, а також своєчасне в повному обсязі обслуговування державного внутрішнього боргу.

Передбачено, що джерелом покриття додаткових витрат Державного бюджету є збільшення на 1315039,8 тис.грн. надходжень від ПДВ на ввезені на територію України товари. Крім того, передбачено зменшити на 200,0 млн.грн. витрати по Резервному фонду.