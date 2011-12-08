Вінничани готуються стати вегетаріанцями

Головному управлінні статистики у Вінницької області. На споживчому ринку області в листопаді по відношенню до жовтня 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,1%. Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, в т.ч. алкогольні напої - на 0,7%. Найбільше (на 18,5%) здорожчали яйця, на 6,5% - молоко, на 4,6% - сало і інші тваринні жири, на 3,7% - масло, на 2,6% - сир і м'який сир (сир), на 1,8% - кондитерські вироби з борошна.

Про це повідомили УНІАН в Головному управління статистики у Вінницькій області.

Разом з цим, цукор подешевшав на 4,7%, рис - на 4,6%, олія - на 2,0%, свинина і свіжа, охолоджена і заморожена риба - на 1,1%, макаронні вироби - на 1%. Овочі в цілому подешевшали на 1,7%, серед яких капуста, морква, буряк, лук і гриби - на 6,1%. Окрім цього, картопля стала дешевша на 4,6%. Фрукти в цілому в листопаді знизилися в ціні на 3,6%, у тому числі цитрусові - на 9,3%. При цьому банани подорожчали на 4,1%.