Місто планує придбати 25 майже нових тролейбусів

Вінницька міська влада планує оновити парк тролейбусів. Задля цього Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління опрацьовує питання придбання у львіської компанії “ПЛ Лізинг” 20-25 одиниць майже нових тролейбусів ЗіУ-682, котрі наразі експлуатуються в Харкові. Бо за останні п'ять років місто змогло придбати тільки два нових тролейбуси.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради Олексій Пидоченко.

Що ж стосується останньої партії швейцарських “Міражів”, то вони вже дісталися кордонів України і чекають перевантаження на вітчизняні залізничні платформи.

Наразі на балансі комунального підприємства “Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління” перебуває 130 трамвайних вагонів та 129 тролейбусів.