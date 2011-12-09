Міський електротранспорт перевозить сорок категорій пільговиків

Витрати на роботу пасажирського електротранспорту Вінниці складають близько 154.8 млн. гривень на рік. Мінімальна потреба коштів на роботу міського електротранспорту складає 90 млн. гривень (без врахування витрат на капітальний ремонт трамвайних колій та контактної мережі в норамативних обсягах, модернізація тягових підстанцій, оновлення рухомого складу тощо).

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради Олексій Пидоченко.

Всього доходи підприємства з врахуванням компенсації втрат за пільгові перевезення та видатків з міського бюджету на оплату фактично виконаних обсягів первезень покривають мінімальну потребу нароботу міського електротранспорту на 90.2%.

За умов повного відшкодування втрат за перевезення пільгових пасажирів втрати на роботу міського електротранспорту міста окупляться повністю.

Нині міським електротранспортом міста перевозиться понад 40 категорій громадян, які згідно з чинним законодавством мають право на безкоштовний проїзд.