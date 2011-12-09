Підлітки “бавляться” протитанковими гранатами, а пенсіонер - "тетешкою"

З 1 по 6 грудня на території Вінницької області правоохоронці проводили операцію «Зброя — вибухівка».

Про це повідомив начальник Управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько.

Протягом зазначеного періоду працівниками різних структурних підрозділів УМВС було зафіксовано 71 факт незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

У громадян вилучали гвинтівки, обрізи з мисливської зброї, пістолети різних марок, гранати, ножі, що відносяться до категорії холодної зброї, тротилові шашки та електрошокери.

Як з’ясувалося, значна частина вилученого арсеналу належить до часів Великої Вітчизняної війни. В Жмеринському районі дільничні інспектори міліції виявили та вилучили в непрацюючого 57 – ріного чоловіка пістолет марки «ТТ» зі спорядженим до нього магазином набоїв. В Немирівському районі правоохоронці вилучили тротилову шашку вагою 150 грам з запалом. В помешканні 18–річного підлітка з Тростянецького району працівники міліції виявили протитанкову гранату часів війни.

Олександр Глянько розповів також про виявлення та вилучення у громадян електрошокових пристроїв, які сьогодні нерідко фігурують у кримінальних справа. Зокрема, у Тульчинському районі група зловмисників, озброївшись електрошокерами, вчинила розбійний напад на заможну родину. Погрожуючи застосувати ці пристрої, нападники відібрали у громадян гроші. За цим фактом порушили кримінальну справу і сьогодні вживаються оперативні заходи по затриманню підозрюваних.

Під час проведення операції перевірялися також власники зброї, яких на Вінниччині є близько 4 тисяч.

Як зазначив начальник Управління карного розшуку Олександр Глянько, всю вилучену зброю відправили на дослідження і по 29 фактам порушили кримінальні справи за ст.263 Кримінального кодексу.