З 25 грудня Вінницю охопить "Санта-манія"

Грудень кличе вінничан набувати святкового настрою, адже незабаром Новий рік. Цьогоріч Вінниця розпочне святкування з 19 грудня відкриттям ялинки у парку Дружби народів. А головну міську ялинку у центральному парку відкриють 25 грудня.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Що стосується власне святкових заходів, то до нас на новорічний саміт приїдуть Діди Морози з 15 країн світу. Вони разом із городянами засвітять новорічну ялинку і впродовж трьох тижнів розважатимуть вінничан на площі біля Літнього теарту. Закордонні колеги окрім пошуків зниклого за дивних обставин нашого Діда Мороза, розповідатимуть про традиції та обряди своїх країн.

Загалом у місті на Новий рік працюватимуть 100 пар Дідів Морозів та Снігуроньок, а в день відкриття ялинки — оркестр із 26 Санта Клаусів.

Місцем, де запанує казка, стане і Майдан Незалежності. Тут постане галерея льодових скульптур, а на будівлі міської ради 25 грудня транслюватимуть 3D-шоу “Пори року”.

На “Парижі” ж знову збудують Ейфелеву вежу в мініатюрі, - аби лише не розтанула.

Мер пообіцяв, що всі три тижні святкувань заходи будуть інтерактивними. Вінничанам запропонують позмагатися у “Санта Клаус-квесті”, працюватиме ковзанка під відкритим небом, пройдуть веселі флеш-моби.

А на Різдво біля ялинки розгорнеться вертеп, виступатимуть фольклорні колективи та працюватиме фестиваль різдвяної кухні “У Гриця на вечорницях”.

Традиційно у новорічну ніч вінничани їздитимуть громадським транспортом безкоштовно, а ще можна буде замовити новорічний екскурсійний трамвайчик.

До речі, міський транспорт цього року обіцяють святково прикрасити. Аби й він робив місто радісним, як і учасники конкурсу “Новорічний настрій”. Переможцям у п'яти номінаціях за найгарніше прикрашені будівлі мер вручить премії,- від 2 до 5 тисяч гривень.

Вінниця святкуватиме до 14 січня. Міська рада рада порахувала, що святкування Нового року місту коштуватиме 250 тисяч гривень. Із них 120 тис. вже надали меценати.

Знову підтримає місто і Петро Порошенко, надавши вінницьким дітлахам 42 тисячі подарунків із солодощами.