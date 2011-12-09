Вінничанам за паї заплатили на 35 мільйонів більше, ніж торік

У 2011 році на Вінниччині зафіксовано збільшення кількості укладених договорів оренди землі та їх державної реєстрації, виплати орендної плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

Так , у 2011 році з громадянами укладено 421,5 тис. договорів оренди земельних часток (паїв) на площі 1,0 млн. га., що на 10 тис. договорів та 21 тис. гектарів більше ніж у 2010 році. Загальна сума нарахувань, згідно з укладеними договорами, в грошовому еквіваленті на 35 млн. грн. більше у порівнянні з нарахуваннями у 2010 році.

Наразі на території області сільськогосподарськими виробниками виплачено власникам земельних часток (паїв) 377,3 млн. грн., що становить 96,3 % від суми нарахувань відносно 3 відсотків від нормативної грошової оцінки.

Довідка. У Вінницькій області кількість громадян, що отримали право на земельну частку (пай) склала 507,1 тис. чоловік, з яких 483,7 тис. чол. отримали сертифікати на право на земельний пай, 18,6 тис. громадян набули право при приватизації земель, 4,7 тис. паїв залишаються невитребувані.

Всього оформлено 501,7 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки (99,9 %).