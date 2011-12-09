«Вінницького Хемінгуея» нагородили орденом Святого Миколая

Вчора, 8 грудня, у вінницькому кіноконцертному залі «Плеяда» на ювілейному вечорі з нагоди 75-річчя вінницького прозаїка Миколи Рябого предстоятель Української Автокефальної Церкви владика Роман вручив імениннику орден Святого Миколая Чудотворця.

- Як щирий християнин, активний прихожанин нашого храму, людина великої душі Микола Рябий доказав ревність у Вірі. Нехай же орден Святого Миколая, на честь якого названий наш іменинник, буде йому охороною та поміччю на життєвих стежинах, - наголосив владика Роман, вручаючи нагороду.

Привітати ювіляра прийшли заступник губернатора Любов Спірідонова, заступник голови облради Юрій Медведєв, народний депутат і товариш Володимир Яворівський (він же був ведучим вечора), помічник нардепа Григорія Калетніка, земляки, друзі, письменницька родина та шанувальники творчості письменника. Усі відзначали Миколу Рябого як істинного патріота, неперевершеного майстра слова, історика та філософа. А ще як людину надзвичайної працелюбності.

- Микола Рябий – це талант, ім’я якому – геній! Адже за день він може написати 25-39 сторінок! – зазначив письменник Григір Мовчанюк.